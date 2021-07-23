В Чехии гражданина Беларуси приговорили к 21 году за участие в войне против Украины

Фадеев утверждал, что не участвовал в боях на передовой, а осуществлял лишь вспомогательную работу.

Суд Чехии приговорил гражданина Беларуси Алексея Фадеева к 21 году заключения за участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне русских наемников.

Об этом пишет чешское издание Novinky.

Фадеев, долгое время проживавший в Праге, в период между 2014 и 2016 годами несколько раз ездил на Донбасс "с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины".

В сентябре прошлого года городской суд Праги признал Фадеева виновным в "участии в организованной преступной группировке" и приговорил к 4,5 годам заключения. В суде прокуратура настаивала, что Фадеев совершил теракт, однако суд не нашел представленные доказательства достаточными.

Прокуратура подала апелляцию на это решение, настаивая на 20-летнем заключении.

Со своей стороны адвокат Фадеева требовала оправдать ее подзащитного, поскольку, по ее словам, сторона обвиняемого не предоставила доказательств, бесспорно свидетельствующих о вине ее клиента.

Фадеев утверждал, что не участвовал в боях на передовой, а осуществлял лишь вспомогательную работу. Он якобы уехал в Украину, чтобы защитить мирное население.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис подтвердил 21-летний срок для Фадеева.