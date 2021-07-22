В НАН Украины проводят опрос о переходе на латинский алфавит

Опрос приурочен к 130-летию со дня рождения украинского писателя Сергея Пилипенко, который в 1920-х годах выступил с такой идеей.

В НАН Украины проводят опрос о переходе на латинский алфавит
Фото: wikimedia.org

Институт языкознания имени А.А.Потебни НАН Украины инициировал дискуссию о переходе с кириллической на латинскую азбуку.

Опрос обнародован на странице института в Facebook по случаю 130-летия со дня рождения украинского писателя Сергея Пилипенко, который в 1920-х годах выступил с такой идеей.

Институт языкознания напомнил, что Пилипенко в журнале "Красный путь" опубликовал статью "Odvertyj lyst do vsih, xto cikavyt'sja cijeju spravoju".

"Авторская аргументация такова. Унификация алфавитов - дело неизбежное и произойдет в недалеком будущем. Человечество будет писать одинаково, чтобы меньше тратить время на ознакомление с другими языками. Рано или поздно возникнет единый интернациональный язык, а пользование отличным письмом является, по сути, актом национального отгораживания, препятствием для ознакомления с интернациональной культурой. Именно поэтому следует ввести латинский алфавит, приспособив его к специфическим звукам украинского языка", - говорится в сообщении.

В своей статье Сергей Пилипенко вспоминал и оппонентов. Москвофилы боятся разрыва с Россией, будут обвинять украинцев в "самостийництве". Зато украинофилы из Приднепровья будут видеть в латинской графике полонизацию украинского языка.

Писатель предлагает обсудить, как лучше латинизировать украинскую письменность. И ставит вопрос ребром: "Теперь или никогда!"

В институте языкознания напомнили, что призыв Сергея Пилипенко поддержали другие деятели, например, писатель Майк Йохансен, языковед Николай Сулима. Однако реформа так и не состоялась. А тех, кто ее обсуждал, в 1930-х годах казнили.

Вопрос перехода украинского языка на латиницу поднимается и в наши дни. Несколько лет назад обсудить вопрос предложил тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин. Однако его предложение не нашло широкой поддержки.

Институт языкознания завершает свою заметку вопросом: "А поддерживаете ли латинизацию вы?"

Напомним, в 2015 году лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев выступил за переход крымскотатарского языка на латиницу.

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