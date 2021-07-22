Латвия предлагает предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "Северный поток"

Открытие газопровода можно использовать как рычаг, чтобы требовать вывода роSSийских войск из Украины.

Латвия предлагает предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на "Северный поток"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток-2" (Nord Stream 2), однако считает, что у стран Запада еще есть рычаги, чтобы получить для Украины выгоду от этого проекта.

Об этом сообщает delfi.

"Я считаю, что это - ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить ... Вижу возможности исправить эту ошибку ... Если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО, или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода роSSийских войск с территории Украины", - подчеркнул Ландсбергис.

Он отметил, что новый газопровод - это "огромная победа" для роSSийского президента Владимира Путина, который должен заплатить за нее "действительно высокую цену".

"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально положительно. Если этого не будет сделано, то это будет поражением ... Прежде всего, тех государств, которые договорились об этом Nord Stream 2", - добавил Ландсбергис.

Напомним, соглашение по "Северному потоку-2", достигнутое 21 июля между США и Германией, предусматривает, в частности, выделение Берлином дополнительной финансовой помощи Украине в размере более 200 млн евро. Также США и Германия создадут фонд объемом не менее $1 млрд, который будет использоваться для финансирования инвестиций в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности.

Берлин также обязуется направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 миллиарда долларов США в период до 2027 года. США и Германия в рамках соглашения обязуются использовать рычаги для продления на 10 лет договора о транзите роSSийского газа Украиной, который заканчивается в 2024 году.

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау отметили, что это значительно углубит политический кризис и кризис доверия в Европе и заявили, что Украина и Польша заявили о совместном противодействии запуску газопровода.

Украина также официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2".

Меркель назвала соглашение с США о Nord Stream-2 "хорошим шагом, который требует готовности к компромиссу".

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