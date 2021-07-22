Монастырский пообещал, что пьяную ДТП с судьей "не замнут"

"«Смятой» в этом деле останется только «Audi» после столкновения со столбом!"

Новоназначенный министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, которая устроила ДТП, не "замнут".

Об этом министр написал на своей странице в фейсбуке.

"Украинские судьи должны быть образцом уважения к закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда ... Вчера «Audi» судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что «дело пытаются замять». Я ответственно заявляю, что «скомканной» в этом деле останется только «Audi» после столкновения со столбом!" - написал Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это - нарушитель.

"Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед Законом равны все!" - подчеркнул Монастырский.

Напомним, 22 июля вечером на Приречной улице в Киеве произошло ДТП. Водитель Audi не справилась с машиной на закруглении дороги, в результате чего врезалась в дерево, потеряв одно из колес. Позже выяснилось, что за рулем машины находилась судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева. По словам свидетеля, водитель находилась в неадекватном состоянии - имела "стеклянные" глаза, не могла объяснить, кто она и как ее зовут.

После ДТП женщина поехала с патрульными в больницу на медобследование, однако на месте проходить "Драгер" она якобы отказалась.

С 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.