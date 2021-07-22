Монастырский пообещал, что пьяную ДТП с судьей "не замнут"

"«Смятой» в этом деле останется только «Audi» после столкновения со столбом!"

Монастырский пообещал, что пьяную ДТП с судьей "не замнут"
Фото: Lb.ua

Новоназначенный министр внутренних дел Денис Монастырский обещает, что дело судьи Деснянского райсуда Светланы Колегаевой, которая устроила ДТП, не "замнут".

Об этом министр написал на своей странице в фейсбуке.

"Украинские судьи должны быть образцом уважения к закону. Но, к сожалению, так бывает не всегда ... Вчера «Audi» судьи Деснянского районного суда города Киева попала в ДТП, вылетев на тротуар. Согласно информации патрульной полиции, указанное лицо имело признаки алкогольного опьянения. Эта новость сегодня облетела СМИ и соцсети. При этом уже есть мнения, что «дело пытаются замять». Я ответственно заявляю, что «скомканной» в этом деле останется только «Audi» после столкновения со столбом!" - написал Монастырский.

Глава МВД подчеркнул, что для патрульной полиции не имеет значения, кто за рулем, если это - нарушитель.

"Патрульные выполнили свой долг. Хочу верить в то, что Фемида будет судить беспристрастно и справедливо своих служителей. Перед Законом равны все!" - подчеркнул Монастырский.

Напомним, 22 июля вечером на Приречной улице в Киеве произошло ДТП. Водитель Audi не справилась с машиной на закруглении дороги, в результате чего врезалась в дерево, потеряв одно из колес. Позже выяснилось, что за рулем машины находилась судья Деснянского районного суда Киева Светлана Колегаева. По словам свидетеля, водитель находилась в неадекватном состоянии - имела "стеклянные" глаза, не могла объяснить, кто она и как ее зовут.

После ДТП женщина поехала с патрульными в больницу на медобследование, однако на месте проходить "Драгер" она якобы отказалась.

С 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

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