В испанской Андалусии крыса остановила заседание парламента

Заметив животное, спикер ужаснулась, а некоторые депутаты вскочили со своих мест.

В испанской Андалусии крыса помешала заседанию регионального парламента.

Видео опубликовало агентство Reuters.

На нем депутаты обсуждают вопрос назначения сенатором бывшего президента правления Сусаны Диас. Заметив крысу, бегающую по помещению, спикерка парламента ужаснулась, а некоторые депутаты вскочили со своих мест и залезли на столы и стулья.

Фото: Скриншот видео

Некоторое время животное пытались найти под столами, однако - безуспешно. Когда стало понятно, что крыса сбежала, заседание продолжилось.

Фото: Скриншот видео

Напомним, в 2018 году авиакомпании Alaska Airlines из аэропорта Калифорнии пришлось отменить рейс из-за обнаруженной на борту самолета крысы.

В Аргентине уволили восьмерых полицейских после того, как они списали исчезновение 540 кг марихуаны на мышей.

В Индии полицейские обвинили крыс в уничтожении тысячи литров изъятого алкоголя.

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