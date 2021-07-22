Порошенко привез в Авдеевку комплект видеоразведки для 72-й бригады

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко передал первый комплект оптической разведки для 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

«72-я бригада имени Черных Запорожцев для меня очень близка. И я горжусь, что когда мы выбирали название 72-й, я поддержал предложение бригады, чтобы присвоить ей именно это имя. С Авдеевкой, с «промкой» история 72-й бригады очень тесно связана», - говорит Порошенко.

Он напомнил, что неоднократно бывал в 72-й бригаде: "Мы встречались с 72-й в 2018 году в Бахмуте. Я обещал тогда, что приеду в Белую Церковь встречать в 2019 году, когда был первый вывод из зоны Операции Объединенных Сил. И сегодня мы у вас с нашей командой, командой народных депутатов, добровольцев, волонтеров».

«За последние два месяца я уже третий раз на фронте. До этого две поездки были посвящены 10-й ОГШБр, в Торецке, и в Зайцево, и в Шумах, и в Нью-Йорке. Мы вместе с волонтерами собрали средства для установки уникальной технологии пункта дальнего наблюдения. Ставим его в наиболее опасных участках фронта», - отметил Порошенко.

Средства на первую партию техники - 560 тысяч гривен - собирали вместе волонтеры, половину добавил Фонд Порошенко. Стоимость полного комплекса видеонаблюдения - более трех миллионов гривен. В 10 ОГШБр оно уже работает и спасает жизни военных, отметил Порошенко.

«В 10-ке мы завершили формирование трех батальонных и одного бригадного пункта видеонаблюдения. Следующим мы приняли предложение 72-й бригады. И решили, что будет очень символично начать именно с Авдеевки, с «промки». Для чего это делается? В первую очередь для того, чтобы сохранить жизнь наших воинов. Я лично имел возможность убедиться в качестве работы этой системы, когда можно с блиндажа спокойно наблюдать за движением оккупантов и давать отпор», - говорит Петр Порошенко.

Традиционно команда Порошенко привезла бойцам на передовую сладкие подарки - на этот раз это спелые украинские абрикосы. Пятый Президент попутно поблагодарил всех волонтеров, которые присоединились к проекту, и призвал продолжить поддержку армии.