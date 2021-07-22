InformNapalm установила данные 17 роSSийских военных, воевавших против Украины на Донбассе

Отправной точкой для нового OSINT-расследования стало групповое фото 22 роSSийских военных, снятое в 2014 году.

По двум архивными групповым фотографиям установлены данные 17 из 22 роSSийских военнослужащих бывшей 17-й ОМСБР, участвовавших в агрессии против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает InformNapalm.

Отмечается, что по состоянию на июль 2021 года в базе данных OSINT-расследований собраны доказательства относительно более 2630 роSSийских солдат и офицеров.

Очередное расследование дополняет эти данные новыми фактами и раскрывает установочные данные роSSийских военнослужащих бывшей 17-й мотострелковой бригады из Чечни (в/ч 65384, п. Шали). В 2017 году бригада была переформирована в 291-й гвардейский мотострелковый полк в составе 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Отправной точкой для нового OSINT-расследования стало групповое фото 22 роSSийских военных, снятое в период летне-осенней украинской командировки 2014 года. Есть две версии этого группового фото: 21 человек, с заменой одного фотографа на другого.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

На снимке четко видны характерные признаки роSSийских интервентов - неуставные форма и белые идентификационные повязки. Указанная групповая фотография была опубликована InformNapalm еще 13 октября 2014 года (саму фотографию в соцсети загрузил один из военнослужащих 28 сентября 2014 года с Геотегом приграничного с Украиной Куйбышевского района Ростовской области). Во время нового расследования эта фотография вместе с другими снимками непосредственно из Донбасса неоднократно встретилась на страницах этих военных. Всего из 22 человек удалось идентифицировать 17 (одного частично), в том числе - четырех офицеров.

Напомним, ранее ИnformNapalm собрала данные о роSSийских военных, принимавших участие в оккупации Крыма.