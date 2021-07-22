РоSSийские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных нет.

РоSSийские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North”

С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от поселка Пески роSSийские наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных нет.

На обстрелы ВСУ открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, ранее в ОБСЕ призвали стороны проявить политическую волю, чтоб вернуться к "тишине" на Донбассе.

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