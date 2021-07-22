РоSSийские наемники трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных нет.
С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от поселка Пески роSSийские наемники дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди военных нет.
На обстрелы ВСУ открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Напомним, ранее в ОБСЕ призвали стороны проявить политическую волю, чтоб вернуться к "тишине" на Донбассе.