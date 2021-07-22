Минкультуры присвоит зданию "Цветы Украины" особый статус сразу после решения КГГА, - Ткаченко

Здание "Учебно-методического центра "Цветы Украины" в Киеве получит особый статус.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, сначала Киевская городская государственная администрация должна предоставить зданию статус памятника архитектуры.

"Касательно здания «Цветы Украины». Поскольку вновь возникают вопросы о предоставлении ему охранного статуса, напомню. Как уже комментировал ранее, для предоставления охранного статуса объекта - КГГА должна предоставить ему статус вновь выявленного памятника и обратиться с этим к МКИП", - написал он в своемTelegram-канале.

"Позиция нашего министерства в данном случае неизменна: мы оперативно рассмотрим запрос", - добавил Ткаченко.

Напомним, здание "Цветы Украины" на ул. Сечевых Стрельцов является образцом модернистской архитектуры, оно было построено в 1980-х годах как магазин-оранжерею для коммунального предприятия "Цветы Украины".

В начале лета 2021 года его обнесли забором для реконструкции с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом, а 25 июня срезали многолетний виноград, что украшал здание. Ночью 11 июля у дома появилась тяжелая техника для сноса. 12 июля начались работы по демонтажу фасада, но их удалось остановить из-за протестов общественных активистов.

21 июля КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины".