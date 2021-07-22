Тимошенко назвал приватизацию Центрального автовокзала Киева показательным кейсом

Здание обновили впервые за 60 лет.

Тимошенко назвал приватизацию Центрального автовокзала Киева показательным кейсом

В четверг, 22 июля, после модернизации открылся Центральный автовокзал Киева на проспекте Науки. Его обновили впервые за 60 лет. Об этом сообщил в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Все помнят, в каком плачевном состоянии еще совсем недавно находился Центральный автовокзал в Киеве (на проспекте Науки)? Забудьте! Теперь это современный, инновационный транспортный хаб", - написал он.

Тимошенко напомнил, что новая история Центрального автовокзала началась в марте 2020 года. Тогда Фонд госимущества провел аукцион по продаже коммунального предприятия "Киевпассервис" частным инвесторам за 231 млн грн. "Киевпассервису" принадлежали Центральный автовокзал столицы и еще 23 автостанции в Киеве и области.

По его словам, приватизация Центрального автовокзала Киева - показательный кейс того, как приватизация ключевых, но устаревших инфраструктурных объектов превращает их в эффективные транспортные узлы.

Тимошенко сообщил, что новые владельцы вложили в реконструкцию 100 млн грн. На вокзале оборудованы удобные залы ожидания, комната матери и ребенка, кассы с билетами на рейсы официальных и проверенных перевозчиков, фудкорты, отель на 34 номера, территория полностью приспособлена для маломобильных групп населения.

Также изменена философия сотрудничества автостанции с перевозчиками.

"Раньше перевозчики были вынуждены платить автостанциям до 30% от стоимости билета, но при этом автостанции стояли (извините за выражение, но говорю, как есть) "задрыпанными". Это в том числе одна из причин, почему образовался рынок "серых" полулегальных перевозчиков "под мостами". На обновленном Центральном автовокзале Киева будет работать модель сотрудничества с перевозчиками по европейскому образцу - плата за заезд. Это 15% стоимости билета. Автобус заехал на автостанцию - оплатил пользование комфортной инфраструктурой. Удобно перевозчикам, водителям и пассажирам. И это в том числе уважение к человеку", - отметил заместитель главы Офиса президента.

Он добавил, что пример киевского автовокзала является показательным относительно того, почему государству столь важно проводить приватизацию. "Для устаревших или непрофильных объектов государственной собственности - это новая жизнь. Для бюджета - поступления. Для бизнеса - возможность заработка. Для людей - новая инфраструктура", - убежден Тимошенко.

По информации Министерства инфраструктуры Украины, пассажиропоток обновленного автовокзала рассчитан на 7 тыс. пассажиров в день, рейсы отправляются почти во все областные центры и соседние страны. После модификации вдвое увеличилось количество платформ, а билеты на рейсы можно забронировать и выкупить онлайн. С 1 октября доступ к перрону открываться после считывания QR-кода пассажирского билета.

Развитием Центрального автовокзала и других автостанций в Киеве и области занимается компания «Укрпас».

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