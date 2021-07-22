Суд обязал ГБР открыть дело в отношении заявлений Зеленского о "вагнеровцах"

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть дело в отношении заявлений президента Владимира Зеленского о "вагнеровцах".

Об этом сообщили в фейсбуке инициаторы этого производства - бывшие нардепы от "Народного фронта" Андрей Тетерев и Игорь Лапин, а также член политсовета партии "Демократическая сокира" Юрий Гудыменко.

24 июня в одном из интервью Владимир Зеленский рассказал, что звонил Александру Лукашенко по поводу "вагнеровцев". Хотя в Офисе президента потом объяснили, что разговор состоялся уже после их задержания на территории Беларуси, жалобщики расценили слова Зеленского как признание в срыве спецоперации.

6 июля они подали заявление в ГБР о совершении Зеленским государственной измены.

Следователи ГБР вовремя не внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований, после чего политики обратились в суд с жалобой на бездействие Бюро.

Рассмотрев жалобу, суд решил ее удовлетворить. Следственный судья Евгений Сидоров обязал ГБР зарегистрировать производство по жалобе Гудыменко, Лапина и Тетерева от 6 июля и начать досудебное следствие.

Президент Украины по Конституции имеет право неприкосновенности на время исполнения полномочий.

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании "Вагнер". Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

Существует неподтвержденная версия, что украинские спецслужбы еще во время президентства Петра Порошенко начали готовить спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Для этого создали фейковую "частную военную компанию", которая должна была нанять их для работы за пределами РоSSии. Во время перелета из Беларуси в Турцию в июле их самолет должны были посадить в Киеве и арестовать, но за день до вылета из-за слива информации из окружения Зеленского "вагнеровцев" задержали в Беларуси, после чего они вернулись в РоSSию.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

Оппозиция в Верховной Раде длительное время требовала создать временную следственную комиссию для проверки этой теории, но правящее большинство отказалось это сделать. Однако в мае 2021 года была создана ВСК с более широкими задачами, одной из которых якобы будет задержание "вагнеровцев".

24 июня вышло интервью с Владимиром Зеленским, в котором он сказал, что операция по "вагнеровцам" действительно готовилась, но не Украиной, и он говорил о них с Александром Лукашенко.