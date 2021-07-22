СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков

Государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц.

СБУ разоблачила преступную схему оформления документов моряков
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков.

Ориентировочно сумма денег, которую преступники получали ежегодно, достигала свыше $150 млн.

"В этой схеме была объединена работа сети агентов-посредников, которые за вознаграждение «помогали» морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации и осуществляли несанкционированное вмешательство в государственный реестр. Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику. А тот с помощью нелегитимного приложения загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождение тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования", - рассказали в СБУ.

"Агент" получал от 3 до 8 тыс. долларов, в зависимости от должности моряка.

Установлено, что в схеме были задействованы бывшие и нынешние чиновники Государственной службы морского и речного транспорта и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков.

Киберспециалисты установили, что госреестр документов моряков и автоматизированные системы контролировали посторонние лица. Они и имели доступ к этим ресурсам, хотя те разрабатывались и были приобретены за государственные средства. Злоумышленники координировали свою работу в различных месседжерах.

"В настоящее время реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяты, а доступ к ним третьим лицам, в том числе фигурантам уголовного производства, - заблокирован. СБУ принимает все организационно-технические меры, чтобы окончательно вернуть реестр в управление государства и восстановить его стабильную работу", - отмечается в сообщении.

В офисах, дата-центрах и в местах проживания фигурантов проведены обыски. Решается вопрос о сообщении подозрений. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 29 июня Рада приняла упрощенную процедуру подтверждения диплома моряка.

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