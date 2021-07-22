Порошенко об освобождении Попасной и Северодонецка: это был праздник, которого ждали

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в седьмую годовщину освобождения Попасной и Северодонецка напомнил об успешных операциях, которые позволили освободить две трети Донецкой и Луганской областей.

«22 июля 2014 года украинскими военными были осуществлены две блестящие операции: практически без боя освободили Попасную и после ожесточенной перестрелки - Северодонецк. Так, реализация моего приказа о контрнаступлении позволила нам освободить две трети оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей», - написал Порошенко в Facebook.

«Жители Северодонецка и Попасной вышли встречать наших военных, которые освободили города, с украинскими флагами и криками: «Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине! Спасибо!». Это был действительно праздник, которого ждали: возвращение домой», - отметил также он.

Экс-президент отметил подвиг подразделений Нацгвардии, Вооруженных Сил Украины и добровольческих батальонов.