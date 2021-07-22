Регламентный комитет Рады разъяснил ситуацию с заявлениями об увольнении Железняка с позиции главы фракции "Голос"

По словам источников, смена главы фракции "Голос" не состоялась из-за недостаточного количества голосов и нарушения процедуры.

Регламентный комитет Верховной Рады предоставил разъяснения относительно ситуации, которая сложилась вокруг заявлений отдельных партийцев об увольнении главы фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Источники LB.ua в Комитете по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины заявили, что смена главы фракции "Голос" не состоялась из-за недостаточного количества голосов и нарушения процедуры. В обращении главы комитета Сергея Кальченко на имя спикера парламента Дмитрия Разумкова указано, что любая фракция или группа в ВР работают в соответствии со своими положениями.

Поясняется, что 11 депутатов предоставили документ под названием "Решение депутатской фракции партии "Голос" от 12 июля, в котором говорится об увольнении главы фракции Ярослава Железняка и временном возложении обязанностей на Романа Костенко. Железняком этот документ не подписан.

В то же время в положении о фракции "Голос" предусмотрено, что вопрос о выражении недоверия главе фракции рассматриваются исключительно на фракционных заседаниях, а решение должно приниматься не менее двумя третями голосов, то есть по крайней мере 14. Подписей за "решение фракции" было только 11.

"Указанное положение не предусматривает порядка "увольнения" главы депутатской фракции, а в случае выражения недоверия главе фракции отсутствуют положения, предусматривающие "увольнение" с должности главы депутатской фракции как следствия "выражения недоверия", и информирование главы Верховной Рады для осуществления сообщения о таком решении фракции на пленарном заседании", - говорится в документе.

Железняк и его коллеги по фракции также предоставили письмо, в котором указано, что "вопрос о выражении недоверия, увольнении, переизбрании и возложении обязанностей главы фракции партии "Голос" в повестку дня заседания не включался, поэтому решение по этому поводу не принималось".

Это письмо также подписал заместитель Роман Костенко, на которого и предлагалось возложить обязанности главы фракции.

В регламентном комитете одновременно отметили, что не имеют полномочий давать оценку документам, в частности, решениям, принятым любой депутатской фракцией или группой в парламенте.

Напомним, что в июне десять депутатов Верховной Рады от "Голоса" заявили о расколе фракции. Они решили создать собственное объединение, одновременно оставаясь в составе фракции.