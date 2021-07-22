Кабмин обновил наблюдательные советы "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Магистральных газопроводов"

Комитет по назначениям возобновил свою работу.

Кабинет министров на заседании в среду, 21 июля, обновил наблюдательные советы "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Магистральных газопроводов".

Об этом сообщается в распоряжениях №812, №814 и №815.

Членами наблюдательного совета "Укргидроэнерго" от государства станут Александр Гавва (советник министра энергетики) и Виталий Кушниров (руководитель директората стратегического планирования и европейской интеграции Минэнерго).

Также правительство согласовало кандидатуры Юрия Бойко (бывший и.о. министра энергетики) и Дмитрия Олефира (директор департамента по коммерции "Укргидроэнерго") на должности членов наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" как представителей государства.

В наблюдательный совет "МГУ" от государства войдет Татьяна Федорова (бывший член правления "Укртрансгаза"), а независимыми членами станут Уберти Беттонвиль, юрист Ирина Марушко и Ян Чадам (бывший председатель правления польского оператора ГТС Gaz-System, который уже входил в наблюдательный совет компании).

Напомним, что работа номинационного комитета по избранию руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий несколько месяцев была заблокирована.

В начале мая независимые члены комитета по назначениям заявили, что приостанавливают работу до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления как акционера государственных предприятий.

Через два месяца работа комитета возобновилась - 6 июля было избрано независимых членов наблюдательного совета и представителей государства для "Магистральных газопроводов Украины", а 19 июля - представителей государства в наблюдательные советы "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго".