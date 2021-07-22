Витренко: не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину

"Можно ли верить, если кто-то пообещает за РоSSию? Нельзя верить даже тому, что РоSSия сама пообещает".

Витренко: не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину
Юрiй Вiтренко
Фото: oilpoint.com.ua

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сомневается в немецких гарантиях транзита газа по территории Украины.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Я не понимаю, как Германия может гарантировать транзит газа по территории Украины, если она его не добывает, не подает газ с территории РоSSии. Теоретически это могла бы гарантировать РоSSия, но возникает вопрос - какова цена этих гарантий? Потому что Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум номер два для нас не является чем-то привлекательным", - сказал он.

"Можно ли верить, если кто-то пообещает за РоSSию? Нельзя верить даже тому, что РоSSия сама пообещает. Мы это проходили на практике. Я лично вел переговоры с «Газпромом» и подписывал контракт на транзит. На практике, они приходят на переговоры и говорят: «Мы не знаем, о чем вы и с кем говорили без нас»", - добавил Витренко.

Напомним, что 22 июля Соединенные Штаты и Германия сообщили о соглашении, по которому американцы не будут мешать достройке "Северного потока - 2", а Германия взамен обязуется выбить для Украины продление газового соглашения с Россией на 10 лет.

В декабре 2019 года между Украиной и Россией был подписан пятилетний транзитный контракт. РоSSия обязалась прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа ежегодно в 2021-2024 годах. Стороны контракта также планируют рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на 2025-2034 годы.

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