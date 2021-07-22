Апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета-старшего

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи ВАКС от 2 июня об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Об этом сообщается в судебном реестре.

Суд назначил рассмотрение следственным судьей в суде первой инстанции.

В июне следственный судья Сергей Мойсак вынес решение о заочном аресте Дубилета, поскольку тот находится за пределами Украины. Меру пресечения в виде содержания под стражей ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства".

Напомним, что Александр Дубилет был главой правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед его национализацией. Всего на сегодня к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.

В конце марта Дубилета объявили в розыск, после чего он сообщил, что находится в Израиле и не может приехать в Украину.