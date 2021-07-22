В МИД опровергли заявление Госдепа о консультациях с Украиной по соглашению о "Северном потоке-2"

Представительница Госдепа заявила, что Штаты показали Украине текст заявления.

В МИД опровергли заявление Госдепа о консультациях с Украиной по соглашению о "Северном потоке-2"
Північний потік
Фото: ИноСМИ

Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по роSSийскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Вместе с тем, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - отметил он.

Николенко добавил: нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является РоSSия.

"Соответственно, мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока - 2", - отметил он.

Ранее на брифинге в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон якобы "интенсивно сотрудничал с Украиной на протяжении всех дипломатических акций, чтобы Москва не могла превратить в оружие "Северный поток-2". По словам представительницы Госдепа, это взаимодействие с украинской стороной происходило на нескольких уровнях .

"Мы делились деталями и идеями, включая текст самого заявления и, конечно, как мы всегда стараемся действовать в дипломатической сфере, мы старались сохранить эти консультации в тайне, но, как я уже сказала, мы интенсивно взаимодействовали с Украиной и включили ее идеи в это заявление", - заверила представительница.

Она также опровергла то, что украинские власти просили не высказываться по соглашению Вашингтона и Берлина.

"Никаких угроз не было. Украина - партнер, а мы не угрожаем нашим партнерам", - отметили в Госдепе.

Напомним, что США и ФРГ согласовали общую позицию по "Северному потоку-2". В совместном заявлении сторон отмечены основные положения этих договоренностей. Впрочем, большинство законодателей США, независимо от партийной принадлежности, негативно отреагировали на соглашение.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по газопроводу "Северный поток-2".

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