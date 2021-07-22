В МИД опровергли заявление Госдепа о консультациях с Украиной по соглашению о "Северном потоке-2"

Украинская сторона не присоединялась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по роSSийскому газопроводу "Северный поток-2". Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Вместе с тем, мы продолжаем диалог со всеми нашими партнерами в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом", - отметил он.

Николенко добавил: нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является РоSSия.

"Соответственно, мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока - 2", - отметил он.

Ранее на брифинге в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон якобы "интенсивно сотрудничал с Украиной на протяжении всех дипломатических акций, чтобы Москва не могла превратить в оружие "Северный поток-2". По словам представительницы Госдепа, это взаимодействие с украинской стороной происходило на нескольких уровнях .

"Мы делились деталями и идеями, включая текст самого заявления и, конечно, как мы всегда стараемся действовать в дипломатической сфере, мы старались сохранить эти консультации в тайне, но, как я уже сказала, мы интенсивно взаимодействовали с Украиной и включили ее идеи в это заявление", - заверила представительница.

Она также опровергла то, что украинские власти просили не высказываться по соглашению Вашингтона и Берлина.

"Никаких угроз не было. Украина - партнер, а мы не угрожаем нашим партнерам", - отметили в Госдепе.

Напомним, что США и ФРГ согласовали общую позицию по "Северному потоку-2". В совместном заявлении сторон отмечены основные положения этих договоренностей. Впрочем, большинство законодателей США , независимо от партийной принадлежности, негативно отреагировали на соглашение.