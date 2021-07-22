В Польше по запросу РоSSии задержали правозащитника Хасоева

Евгений Хасоев - руководитель бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток".

В Польше по запросу РоSSии задержали правозащитника Хасоева
Фото: Радіо Свобода

Власти Польши задержала по запросу РоSSии бурятского правозащитника Евгения Хасоева, который занимался делами пострадавших от полицейского насилия.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Выдавать его роSSийским властям или нет, будет решать суд, передает Радио Свобода.

Евгений Хасоев - руководитель бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток". 8 февраля был задержан во время суда над одним из участников акций протеста 23 и 31 января в поддержку роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального. В правозащитника возник конфликт с судебным приставом.

По версии следствия, Хасоев угрожал приставу расправой, достав при этом из кармана складной нож. Правозащитник же утверждает, что никому не угрожал, а на конфликт его спровоцировал пристав.

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