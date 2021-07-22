Разумков передал судебные законы на подпись Зеленскому

Очистка ВСП и перезапуск ВККСУ вышли на финишную прямую.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в четверг, 22 июля, подписал три закона, необходимые для внедрения судебной реформы, и передал их в Офис президента.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Речь идет, в частности, о законопроекте №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Зеленский ветировал его 8 июля, а 13 июля депутаты повторно проголосовали, согласившись с предложениями президента.

Второй законопроект №5068 касается очистки Высшего совета правосудия. Будет создано этическую комиссию с международными экспертами, которая будет проверять добропорядочность членов ВСП.

Связанный с ним законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.