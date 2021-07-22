Разумков передал судебные законы на подпись Зеленскому

Очистка ВСП и перезапуск ВККСУ вышли на финишную прямую.

Разумков передал судебные законы на подпись Зеленскому
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в четверг, 22 июля, подписал три закона, необходимые для внедрения судебной реформы, и передал их в Офис президента.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Речь идет, в частности, о законопроекте №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Зеленский ветировал его 8 июля, а 13 июля депутаты повторно проголосовали, согласившись с предложениями президента.

Второй законопроект №5068 касается очистки Высшего совета правосудия. Будет создано этическую комиссию с международными экспертами, которая будет проверять добропорядочность членов ВСП.

Связанный с ним законопроект №5069 устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия, что будет способствовать эффективной реализации его полномочий.

Напомним, что принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ. Два других касаются конкурсного отбора главы НАБУ и уголовной ответственности за недостоверные декларации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Турция объявила о возможном закрытии границТурция объявила о возможном закрытии границ
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела ТатьковаГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела Татькова
Румыния передала Украине более 100 тысяч доз вакцины от COVID-19Румыния передала Украине более 100 тысяч доз вакцины от COVID-19
Президент подписал законы о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистииПрезидент подписал законы о добровольном "нулевом" декларировании для налоговой амнистии
Разумков призвал повторно направить в КСУ законопроект о лишении депутатов мандата за кнопкодавство и прогулыРазумков призвал повторно направить в КСУ законопроект о лишении депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы
Иск Порошенко к Зеленскому и Бигусу будет рассматривать Верховный Суд, - адвокатИск Порошенко к Зеленскому и Бигусу будет рассматривать Верховный Суд, - адвокат
Разумков: судебное решение может стать основанием для лишения депутата Юрченко мандатаРазумков: судебное решение может стать основанием для лишения депутата Юрченко мандата
Глава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в УкраинеГлава Евросовета указал Зеленскому на важность реформ в Украине
НАБУ передало в суд дело о возможной взятке чиновнику "Энергоатома" от фирмы МикитасяНАБУ передало в суд дело о возможной взятке чиновнику "Энергоатома" от фирмы Микитася
Дело о нападении на журналиста Кутепова передали в судДело о нападении на журналиста Кутепова передали в суд
54% украинцев готовы на референдуме голосовать за вступление в НАТО, – Центр Разумкова54% украинцев готовы на референдуме голосовать за вступление в НАТО, – Центр Разумкова
Последние новости
Подгружаем последние новости