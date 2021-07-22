В ОБСЕ призвали стороны проявить политическую волю, чтобы вернуться к "тишине" на Донбассе

Ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться.

В ОБСЕ призвали стороны проявить политическую волю, чтобы вернуться к "тишине" на Донбассе
Фото: Макс Левин

Сторонам необходимо проявить политическую волю, чтобы вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом заявила специальная представительница действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам очередного заседания.

Она напомнила, что год назад участники ТКГ договорились о мерах по усилению режима прекращения огня. Грау отметила, что в течение нескольких месяцев в результате этой договоренности наблюдалась значительная стабилизация режима тишины вдоль линии соприкосновения.

"Это является доказательством того, что всеобъемлющее прекращение огня может быть достигнуто при условии, что стороны проявят необходимую политическую волю", - отметила представительница главы ОБСЕ.

Грау констатировала, что ситуация с безопасностью в последние месяцы продолжает ухудшаться.

"Зона вокруг участка разведения сил и средств вблизи Золотого превращается в горячую точку", - отметила она.

Кроме того, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать увеличение использования тяжелых вооружений.

Заседание ТКГ 21 июля было последнем для Хайди Грау в качестве спецпредставителя ОБСЕ. Ее преемником стал финский дипломат Микко Киннунен. Он вступит в должность 1 августа.

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