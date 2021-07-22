СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ с информаторами в правоохранительных органах и чиновниками

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность агентурной сети ФСБ РФ , действовавшей на территории Херсонской области. Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ .

Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в РоSSийскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ , сообщили в пресс-службе СБУ .

По заданию ФСБ украинец создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц.

Среди них:

сотрудник СБУ в Херсонской области;

в Херсонской области; работник местной прокуратуры;

сотрудник полиции;

чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

бывший чиновник облгосадминистрации.

" СБУ известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным «Мангуст»", - говорится в сообщении .

ФСБ "заказывала" сбор информации с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ , данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления. За переданную информацию резидент получал от роSSийской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ , роSSийская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары США , евро и роSSийские рубли). Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РоSSии закрытые каналы электронной связи.

В настоящее время резидента ФСБ РФ и его агента из числа сотрудников СБУ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 "государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что касается других членов сети - продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что в июне этого года в Луганской области разоблачили завербованного ФСБ РоSSии украинца, который планировал теракт. Мужчину задержали после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки.