СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ с информаторами в правоохранительных органах и чиновниками

Агентурная сеть работала в Херсонской области.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области. Организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ.

Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в РоSSийскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ, сообщили в пресс-службе СБУ.

По заданию ФСБ украинец создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц.

Среди них:

  • сотрудник СБУ в Херсонской области;
  • работник местной прокуратуры;
  • сотрудник полиции;
  • чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • бывший чиновник облгосадминистрации.

"СБУ известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным «Мангуст»", - говорится в сообщении .

ФСБ "заказывала" сбор информации с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления. За переданную информацию резидент получал от роSSийской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

По результатам обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, роSSийская символика, а также значительные денежные средства в иностранной валюте (доллары США, евро и роSSийские рубли). Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РоSSии закрытые каналы электронной связи.

В настоящее время резидента ФСБ РФ и его агента из числа сотрудников СБУ задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 "государственная измена" УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что касается других членов сети - продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, что в июне этого года в Луганской области разоблачили завербованного ФСБ РоSSии украинца, который планировал теракт. Мужчину задержали после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки.

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