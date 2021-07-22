РоSSийские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Враг вел огонь около Песков, Авдеевки и Марьинки.

РоSSийские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

За прошедшие сутки, 21 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Вблизи поселка Пески противник применил минометы 82-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Около Марьинки роSSийские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 22 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 20 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских наемников. В результате обстрелов ранен украинский боец.

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