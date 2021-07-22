США и Германия официально договорились по "Северному потоку-2": детали соглашения

Если РоSSия попытается использовать энергию как оружие или осуществить дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет инициировать санкции, которые ограничат роSSийский экспорт в Европу, в частности энергетический.

США и Германия официально договорились о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Текст соглашения, содержащий обязательства сторон по Украине, обнародован на сайте МИД Германии.

В документе отмечается, что США и Германия решительно поддерживают суверенитет Украины, ее территориальную целостность, независимость и европейский внешнеполитический путь.

"Сегодня мы подтверждаем принятие мер против роSSийской агрессии и роSSийской разрушительной деятельности в Украине и за ее пределами. США пообещали поддержать усилия Германии и Франции по достижению мира на востоке Украины в пределах Нормандского формата. Германия усилит свои усилия в нормандском формате, чтобы обеспечить реализацию Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Сообщается, что США и Германия будут действовать совместно с целью привлечь РоSSию к ответственности за агрессию и разрушительную деятельность путем увеличения ее расходов с помощью санкций и других инструментов.

"Мы обязуемся сотрудничать через недавно созданный Диалог США и ЕС в отношении РоSSии и по двусторонним каналам, чтобы обеспечить подготовку Соединенных Штатов и ЕС и наличие соответствующих инструментов и механизмов для совместной работы по РоSSии в ответ на агрессию и разрушительную деятельность, включая роSSийские подходы к использованию энергии как оружия", - отмечается в заявлении.

"Если РоSSия попытается использовать энергию как оружие или осуществить дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призвать Европейский Союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить роSSийский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или принять эффективные меры в других экономически важных сферах", - отмечается в документе.

США и Германия соглашаются, что в интересах Украины и Европы транзит газа через Украину должен быть продлен после 2024 года. Для этого Германия должна использовать все доступные рычаги влияния, чтобы обеспечить продолжение соглашения о транзите газа с Россией на 10-летний срок, и назначить для этого спецпредставителя. Переговоры по транзиту должны начаться не позднее 1 сентября.

США и Германия также поддержат Украину и другие страны Центральной и Восточной Европы в переходе их промышленности на возобновляемые источники.

"Эти усилия не только помогут бороться с изменением климата, но и будут способствовать европейской энергетической безопасности, уменьшая спрос на роSSийское топливо", - говорится в сообщении.

Для этого Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, который будет способствовать использованию возобновляемых источников энергии, развитию водорода в качестве энергоносителя, повышать энергоэффективность, ускорять постепенный отказ от угля и уменьшать выбросы углерода.

Германия и США будут пытаться поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины объемом в 1 млрд долларов США . На первом этапе Германия вложит в этот фонд не менее 175 млн долларов и будет работать над увеличением своих обязательств в ближайшие финансовые годы.

Кроме того, Германия будет продолжать способствовать двусторонним энергетическим проектам с Украиной, в частности в сферах возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Германия также инициирует "пакет устойчивости", который будет поддерживать энергетическую безопасность Украины. Речь идет об увеличении способности реверса газа в Украину с целью полной защиты от потенциальных попыток РоSSии в будущем сократить поставки газа в страну.

Сюда также входит техническая помощь для интеграции Украины в европейские электрические сети. Кроме того, Германия предоставит возможность Украине приобщиться к своим энергетическим проектам, а также поможет разработать планы модернизации украинской газотранспортной системы.