Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный ним закон "О коренных народах Украины". Соответствующий закон Верховная Рада приняла 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

"Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с Украинским государством", - говорится в сообщении.

Закон, среди прочего, определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, является крымские татары, караимы, крымчаки.

Документом признаются представительные органы коренных народов.

"Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное обладание всеми правами человека и основными свободами. Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно документу, коренные народы имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и города Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, которые возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения.

Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя под общую юрисдикцию Украины).