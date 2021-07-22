Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины"
Закон, среди прочего, определяет, что коренными народами Украины, сформировавшимися на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал инициированный ним закон "О коренных народах Украины". Соответствующий закон Верховная Рада приняла 1 июля.
Об этом сообщает пресс-служба главы державы.
"Документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с Украинским государством", - говорится в сообщении.
Закон, среди прочего, определяет, что коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, является крымские татары, караимы, крымчаки.
Документом признаются представительные органы коренных народов.
"Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное обладание всеми правами человека и основными свободами. Законом запрещается отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины", - отмечается в сообщении.
Согласно документу, коренные народы имеют право на соблюдение, возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия; определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения; восстановление своей исторической топонимики; сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.
Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.
Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и города Севастополя, на свои нужды; на резервирование для представителей коренных народов, которые возвращаются на территорию Крыма, земель сельскохозяйственного и другого назначения.
Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.
Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которой определено право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов Украины, которая вступает в силу после возвращения временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя под общую юрисдикцию Украины).
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что законопроект Владимира Зеленского о коренных народах заставит этнических русских "переписываться", чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Министерство иностранных дел Украины ранее заявляло, что роSSийская интерпретация законопроекта о коренных народах не имеет ничего общего с действительностью.