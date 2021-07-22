В ТКГ создали подгруппу по экологическому мониторингу подтопления шахт на линии соприкосновения

Экспертную подгруппу возглавит международный эксперт. Первое заседание подгруппы под его председательством должно состояться в сентябре.

В ТКГ создали подгруппу по экологическому мониторингу подтопления шахт на линии соприкосновения
Фото: unn.com.ua

Сегодня состоялось очередное общее заседание ТКГ в режиме видеоконференции. Во время него была создана экспертная подгруппа по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская сторона приветствовала создание экспертной подгруппы по экологическому мониторингу подтопления шахт вдоль линии разграничения и поблагодарила ОБСЕ за усилия по ее созданию", - говорится в сообщении.

В украинской делегации ожидают, что экспертную подгруппу возглавит международный эксперт. Первое заседание подгруппы под его председательством должно состояться в сентябре.

Сообщается, что сейчас рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам обрабатывает детали организации визита экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.

Напомним, ранее специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Хайди Грау заявила, что ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не дает возможности СММ ОБСЕ эффективно исполнять свой мандат.

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