Зеленский анонсировал шесть тем, которые поднимет на встрече с Байденом

Среди главных тем - восстановление мира на Донбассе, возвращение Крыма и запуск "Северного потока-2".

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США в конце августа. Стороны обсудят вопросы мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики, экономического развития и поддержки реформ.

Об этом глава государства написал в Twitter .

"Жду содержательной и плодотворной встречи с президентом США 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития и поддержки реформ", - написал Зеленский.

Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку ?? та підтримки реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

В Офисе президента более подробно очертили темы, которые будут подниматься во время встречи. Там отметили, что в повестке дня переговоров - прежде всего вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и США . Киев также намерен обсудить проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и региона.

"Ожидаем конкретных договоренностей по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации", - говорится в сообщении на сайте ОП.

Отмечается, что вскоре руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон "с целью обсуждения содержательного наполнения визита Президента Украины в США ".

Напомним, накануне Киев и Вашингтон согласовали дату визита Владимира Зеленского в США . Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американский лидер Джо Байден примет президента Украины в Белом доме 30 августа.

В Вашингтоне ожидают, что этот визит подтвердит тесное сотрудничество между странами в области энергетической безопасности, а также "поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и в реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях".