Байден примет Зеленского в Вашингтоне 30 августа, - Белый дом
"Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РоSSии на Донбассе и в Крыму".
Киев и Вашингтон согласовали дату визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Американский лидер Джо Байден примет президента Украины в Белом доме 30 августа.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", - говорится в документе.
"Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РоSSии на Донбассе и в Крыму", - сказано в сообщении.
Этот визит также должен подтвердить тесное сотрудничество между странами в области энергетической безопасности, а также "поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях".
Напомним, телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 7 июня. Джозеф Байден заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне этим летом.
Зеленский вместе с тем уточнил, что встреча должна состояться в июле.
Издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины).
Ранее, по информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского изменить руководство НАК "Нафтогаз".