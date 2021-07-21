Байден примет Зеленского в Вашингтоне 30 августа, - Белый дом

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РоSSии на Донбассе и в Крыму".

Байден примет Зеленского в Вашингтоне 30 августа, - Белый дом
Фото: РБК-Україна

Киев и Вашингтон согласовали дату визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Американский лидер Джо Байден примет президента Украины в Белом доме 30 августа.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден с нетерпением ждет возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года", - говорится в документе.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РоSSии на Донбассе и в Крыму", - сказано в сообщении.

Этот визит также должен подтвердить тесное сотрудничество между странами в области энергетической безопасности, а также "поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях".

Напомним, телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 7 июня. Джозеф Байден заявил президенту Зеленскому, что ждет возможности принять его в Белом доме в Вашингтоне этим летом.

Зеленский вместе с тем уточнил, что встреча должна состояться в июле.

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины).

Ранее, по информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского изменить руководство НАК "Нафтогаз".

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