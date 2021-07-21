Народные депутаты призвали ЕС и США не допустить запуска "Северного потока-2" (документ)

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества поддержал заявление народных депутатов Украины относительно призыва к Соединенным Штатам Америки и Европейскому Союзу о недопустимости запуска "Северного потока-2".

Об этом информирует пресс-служба украинского парламента.

21 июля члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества приняли текст совместного заявления народных депутатов Украины относительно призыва к Соединенным Штатам Америки и Европейскому Союзу о недопустимости запуска "Северного потока-2", открытого для подписания всем народным депутатам Украины.

В заявлении народные депутаты Украины призывают США , ЕС и, в частности, Германию прекратить строительство и последующее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

"Демократический мир должен продемонстрировать роSSийскому агрессору единство и силу в защите своих основных ценностей. Украина это демонстрирует ежедневно, защищая Восточный фланг Европы", - отмечается в документе.

Также в заявлении отмечается, что с самого начала "Северный поток-2" не был экономическим проектом, ведь мощности украинской газотранспортной системы дают возможность увеличить прокачку газа в Европу в 2-3 раза. В то же время "Северный поток-2" создает реальные препятствия для диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей в Европу.

Народные депутаты также подчеркнули, что несмотря на начатую РоSSийской Федерацией вооруженную агрессию против Украины в ответ на демократический европейский и евроатлантический выбор украинского народа, несмотря на попытку незаконной аннексии Крыма и оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию и военные преступления со стороны РоSSии и атаки на нашу стратегическую инфраструктуру, а также несмотря на ежедневные убийства украинских граждан, Украина не изменяет своему выбору.

Заявление подписали народные депутаты Украины Р. Стефанчук, А. Мережко, И. Климпуш-Цинцадзе, А. Клочко, Д. Лубинец, М. Бардина, М. Мезенцева, С. Бобровская, М. Ионова, И. Геращенко, Б. Яременко В. Арьев, Р. Лозинский, А. Шараськин, Е. Ясько, И. Фриз, Л. Василенко и др.

Подписание заявления народными депутатами Украины продолжается.

Напомним, черновой текст соглашения США и Германии, обнародованный Bloomberg, содержит обязательство Германии применить меры, если РоSSия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

Соглашение также обяжет Германию использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления контракта на транзит газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его окончания в 2024 году. Эти переговоры начнутся не позднее 1 сентября.

Согласно проекту соглашения, США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции в размере до 1 миллиарда долларов в так называемый Зеленый фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. В тексте говорится, что Германия обязуется вложить в фонд начальные 175 миллионов долларов.