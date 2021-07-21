Шевченко: Нацбанк возобновляет сотрудничество с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США

Национальный банк Украины заинтересован в борьбе с финансовыми преступлениями и усиливает сотрудничество с международными партнерами. Одним из них станет возобновление сотрудничества с Организацией по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США , заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Во время онлайн-встречи руководства Нацбанка с и.о. заместителя министра финансов по международным делам Энди Боколом и старшим советником министра Дэвидом Липтоном стороны обсудили вопросы сотрудничества с МВФ и возвращения активов обанкротившихся банков.

«Раньше НБУ инициировал создание рабочей группы высокого уровня по наработке комплекса мер по возвращению активов бывших владельцев обанкротившихся банков и связанных с ними лиц. В конце февраля Кабмин создал эту рабочую группу, которая среди прочего сегодня координирует деятельность по возврату активов ПриватБанка», - рассказал Шевченко.

По его словам, соблюдение требований международных стандартов и украинского законодательства в сфере AML/CFT и санкционного законодательства - в приоритете Национального банка. Поэтому будет возобновлено сотрудничество НБУ и Организации по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США .

Еще одним важным направлением является сотрудничество в сфере кибербезопасности, сообщает пресс-служба НБУ.

Также на встрече речь шла об экономической ситуации в Украине и реформировании банковского сектора. В частности, коснулись темы закона о корпоративном управлении, принятие которого было структурным маяком для программы Международного валютного фонда.