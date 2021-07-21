В особняке роSSийского полковника автоинспекции нашли позолоченный унитаз

Группа Сафонова действовала в Ставропольском крае.

Фото: скрин видео

РоSSийские следователи обнаружили в особняке полковника автоинспекции на Ставрополье позолоченный унитаз и другие странные предметы роскоши.

Следственный комитет РФ обнародовал видео, демонстрирующее экстравагантные интерьеры в огромном доме, сообщает ВВС Украина.

Полковника Алексея Сафонова, начальника управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в Ставропольском крае, арестовали вместе с шестью другими его коллегами.

По версии следствия, участники группы под руководством Сафонова в течение нескольких лет за деньги выписывали фальшивые пропуска для постов ГИБДД для перевозчиков зерна и строительных материалов.

"Пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства на территории Ставропольского края, в частности, через стационарные и передвижные посты ГИБДД", - говорится в сообщении СКР.

Обвиняемые пока не комментировали дело.

Комитет заявляет, что провел в рамках рейда примерно 80 обысков, в частности, в офисах ГИБДД. Следователи изъяли большое количество наличных и элитных автомобилей.

Фото: скрин видео
Фото: скрин видео

В Следственном комитете говорят, что группа Сафонова только в течение нескольких лет собрала взяток на 19 млн рублей (около 225 тысяч долларов).

Если Сафонова признают виновным, он может получить до 15 лет тюрьмы.

По словам Александра Хинштейна, депутата от правящей партии Единая РоSSия, во время операции в целом задержали 35 работников ГИБДД.

Напомним, в феврале 2014 года в резиденции Виктора Януковича "Межигорье" нашли золотой батон натуральной величины. Золотого унитаза, о котором ходили легенды, так и не обнаружили.

Найдено в Межигорье после побега Януковича в РоSSию преспапье в виде "золотого батона" исчезло в марте 2015 года.

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