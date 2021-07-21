Немецкая фирма Leifeld отказалась поставить украинскому КБ "Луч" высокоточное оборудование

Эта компания разрабатывает станки для формовки металла без снятия стружки для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности.

Немецкая компания Leifeld отказалась поставить ГП Киевское конструкторское бюро "Луч" высокоточное оборудование.

Об этом на одесском форуме «Эффективная промышленность для обороноспособности", сообщил генеральный конструктор ККБ "Луч" Олег Коростелев, говорится в материале "С прицелом на НАТО: как отечественная оборонка планирует сотрудничать с Западом".

"Когда нам были нужны тепловизоры, нам помогла Турция, когда нам нужны были современные беспилотники, нам снова помогла Турция", - отметил Коростелев.

Бадрак предполагает, что немецкая компания отказалась под влиянием желания восстановить бизнес с Россией .

Эта компания, согласно информации на ее сайте, разрабатывает станки для формовки металла без снятия стружки для автомобильной, аэрокосмической и энергетической промышленности.

На сайте также указано, что Leifield имеет представительство в РоSSии, которое расположено в Москве.

Напомним, что в конце апреля в немецких СМИ появилась информация, что Украина на фоне обострения ситуации на границе с Россией просила Германию предоставить ей летальное оружие. Киев , в частности, просил помочь боеголовками для противокорабельных ракет SeaSpear, зенитными орудиями GDM-008 Millennium и беспилотными подводными системами SeaCat и SeaFox, которые обнаруживают и обезвреживают морские мины.

Инсайдеры обеих стран отметили, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас был против этого, а министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с другой стороны, - была "открытой". В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщал, что идею поддержал председатель Комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Рьоттген.