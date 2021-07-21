Кабмин уволил первого заместителя главы МВД Ярового

Он более 7 лет был заместителем Авакова.

Кабмин уволил первого заместителя главы МВД Ярового
Фото: npu.gov.ua

Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Он был на этой должности с марта 2014 года.

Об увольнении Ярового сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Правительство уволило Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя Министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале нардепа. Яровой занимал должность более семи лет, его назначил на нее экс-министр Арсен Аваков.

До этого Яровой был советником главы МВД, а также командовал Внутренними войсками.

Кроме того, на сегодняшнем заседании правительство уволило еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал эту должность с 2014 года.

16 июля парламент назначил министром внутренних дел нардепа "Слуги народа", главу правоохранительного парламентского комитета Дениса Монастирского.

Сразу после подачи заявления об увольнении Аваковым, о желании уйти в отставку вместе с ним сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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