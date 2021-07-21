Кабмин уволил первого заместителя главы МВД Ярового
Он более 7 лет был заместителем Авакова.
Кабинет министров на сегодняшнем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Он был на этой должности с марта 2014 года.
Об увольнении Ярового сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Правительство уволило Ярового Сергея Анатольевича с должности первого заместителя Министра внутренних дел Украины", - говорится в сообщении в телеграм-канале нардепа. Яровой занимал должность более семи лет, его назначил на нее экс-министр Арсен Аваков.
До этого Яровой был советником главы МВД, а также командовал Внутренними войсками.
Кроме того, на сегодняшнем заседании правительство уволило еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.
Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июля отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который занимал эту должность с 2014 года.
16 июля парламент назначил министром внутренних дел нардепа "Слуги народа", главу правоохранительного парламентского комитета Дениса Монастирского.
Сразу после подачи заявления об увольнении Аваковым, о желании уйти в отставку вместе с ним сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.