Премьер Венгрии анонсировал референдум по сексуальному воспитанию детей

15 июня парламент страны принял закон о запрете "гей-пропаганды".

Премьер Венгрии анонсировал референдум по сексуальному воспитанию детей
Виктор Орбан
Фото: noi.md

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал проведение референдума в стране по вопросам, связанным с сексуальным воспитанием детей.

Орбан не сообщил, когда именно правительство намерено провести референдум, передает DW.

Премьер Венгрии объявил о намерениях правительства на фоне противостояния между венгерскими властями и Евросоюзом из-за противоречивого закона, предусматривающего ограничение доступа детям к информации о ЛГБТК-сообществе. Этот закон, который вызвал критику и угрозы осуществить соответствующие правовые шаги со стороны Еврокомиссии, в частности, запрещает детям доступ к публикациям о негетеросексуальным отношениям, а также рекламу, в которой представители ЛГБТК-сообщества изображены как часть социальных норм.

Как заявил Орбан, этот закон позволяет родителям детей самостоятельно решать вопросы сексуального воспитания их детей. Брюссель хочет, по мнению Орбана, чтобы в школах и детсадах Венгрии сексуальное воспитание проводили активисты ЛГБТК-сообщества, "что уже есть обычным делом для Западной Европы". "В последние несколько недель Брюссель открыто атаковал Венгрию из-за ее закона о защите детей. Венгерские законы не позволяют сексуальную пропаганду в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе", - утверждает Орбан.

На референдум планируется вынести ряд вопросов, в частности, о том, поддерживают ли венгры, чтобы несовершеннолетним детям в стране проводили разъяснения на тему сексуальной ориентации без согласия родителей, и поддерживают ли они, чтобы детям предлагали делать операции по смене пола. Также жителей страны спросят, не против ли они, чтобы контент, который может повлиять на сексуальное развитие детей, демонстрировали без ограничений.

Напомним, 15 июня парламент Венгрии принял закон, запрещающий распространять среди лиц моложе 18 лет книги, фильмы, просветительскую литературу, а также материалы "рекламного" характера, что "пропагандируют" гомосексуальность и касаются вопросов, связанных с гендерной идентичностью. Законопроект подавляющим большинством поддержали депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" под председательством Орбана.

Поправки были частью более широкого пакета, посвященного ужесточению наказания за педофилию, в чем критики увидели стремление власти приравнять гомосексуализм к половым преступлениям против детей. Сам Орбан в интервью агентству dpa завил, что изменения призваны защитить несовершеннолетних.

Накануне голосования в Будапеште прошла многотысячная акция протеста. Пять неправительственных организаций, включая правозащитников Amnesty International, выступили с критикой закона. По их мнению он приведет как к нарушению свободы слова, так и к ограничению прав детей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Били ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницуБили ногами в лицо: двое неизвестных в Днепре напали на правозащитницу
Зеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетейЗеленский в посте о MH17 "забыл" о РоSSии. В ОП это объяснили спецификой соцсетей
Белорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистовБелорусские силовики выломали двери в офисе "Радио Свобода" и задержали журналистов
Зеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуемаЗеленский о катастрофе самолета Malaysia Airlines: ответственность - неминуема
Турция объявила о возможном закрытии границТурция объявила о возможном закрытии границ
Блок рекламы


Похожие новости
Официально трудоустроенных украинцев вдвое меньше, чем неработающих, - вице-премьерОфициально трудоустроенных украинцев вдвое меньше, чем неработающих, - вице-премьер
Мэр Житомира анонсировал строительство в городе патронного заводаМэр Житомира анонсировал строительство в городе патронного завода
В Киеве анонсировали на 19 сентября марш за права ЛГБТВ Киеве анонсировали на 19 сентября марш за права ЛГБТ
Зеленский анонсировал законопроект о национальных сообществахЗеленский анонсировал законопроект о национальных сообществах
Умер экс-премьер Крыма Анатолий ФранчукУмер экс-премьер Крыма Анатолий Франчук
Заседание комиссии Украина-НАТО состоится при участии вице-премьера РезниковаЗаседание комиссии Украина-НАТО состоится при участии вице-премьера Резникова
СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSииСБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSии
54% украинцев готовы на референдуме голосовать за вступление в НАТО, – Центр Разумкова54% украинцев готовы на референдуме голосовать за вступление в НАТО, – Центр Разумкова
К взрывам во Врбетице причастна РоSSия, другие версии не рассматриваются, - премьер ЧехииК взрывам во Врбетице причастна РоSSия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии
Зеленский допускает проведение референдума по "стене" на ДонбассеЗеленский допускает проведение референдума по "стене" на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости