15 граждан Украины попались при попытке въехать в Молдову с поддельными тестами на ковид

Без теста нужно две недели сидеть на самоизоляции.

15 граждан Украины попались при попытке въехать в Молдову с поддельными тестами на ковид
Фото: border.gov.md

Молдавские пограничники поймали 15 украинцев на попытке пересечь границу с поддельными тестами на ковид.

Об этом сообщается на сайте пограничной полиции Молдовы.

Во вторник, 20 июля, на КПП Кривая - Мамалыга приехал рейсовый автобус, в котором находились 15 граждан Украины. Все они предъявили отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус. В ходе проверки пограничники установили, что справки поддельные.

Пограничники связались с лабораторией, в которой пассажиры якобы сдавали тесты на ковид. Сотрудники медицинского учреждения сказали, что не брали анализы у этих людей.

Гражданам Украины разрешили въезд в Молдову, но обязали соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, что при въезде в Молдову нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Те, кто не имеют такого теста, должны подписать декларацию о собственной ответственности за соблюдение режима самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах.

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