Киевского судью решили уволить за пьяное ДТП спустя три с половиной года после его совершения

Усатов до сих пор не понес наказания за резонансную аварию.

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия применила к киевскому судье Дмитрию Усатову взыскание в виде представления об увольнении. Основанием для этого стало ДТП, которое судья совершил еще в начале 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия.

"Палата <...> пришла к выводу о нарушении судьей норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, что порочит звание судьи и подрывает авторитет правосудия <...>. Основанием для такого вывода палаты послужило поведение судьи, а именно - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

С 21 июля Усатов отстранен от правосудия. Это временное наказание будет действовать до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия.

Напомним, в ночь на 3 января 2018 года под Киевом произошло ДТП с участием пьяного судьи Киево-Святошинского районного суда Дмитрия Усатова.

Усатов за рулем Ford Mustang ехал в направлении автодороги "Киев-Чоп" и столкнулся с Renault Duster, который ехал в направлении села Белогородка. У него обнаружили 1,52 промилле алкоголя в крови.

Никакого наказания за ДТП судья не понес. Полиция пыталась привлечь его к административной ответственности, но дело затянули и закрыли ввиду сроков давности.

В 2019 году Высший совет правосудия хотел было уволить Усатова по другой причине, но позже смягчил наказание, заменив увольнение выговором с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца.