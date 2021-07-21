Суд по делу Кернеса начал допрашивать свидетелей

Следующее заседание суда назначено на 16 августа.

Суд по делу Кернеса начал допрашивать свидетелей
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Киевский районный суд Полтавы в среду начал допрашивать свидетелей по делу в отношении бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смыцкого.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня были допрошены первые семь свидетелей обвинения из 74-х, заявленных прокуратурой", - сказал агентству адвокат Кернеса Александр Гунченко.

По его словам, ни один из допрошенных не дал свидетельств, подтверждающих обвинения, выдвинутые Кернесу и его охранникам.

"Ни один из свидетелей, отвечая на вопрос прокурора, суда и стороны защиты, никоим образом не подтвердил обвинения, выдвинутые Геннадию Адольфовичу и его охранникам", - сказал Гунченко.

Следующее заседание суда назначено на 16 августа. На нем планируется продолжить допрос свидетелей обвинения.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение после осложнений от COVID-19.

29 января 2021 года суд решил не закрывать дело в отношении Кернеса в связи с его смертью и продолжить рассмотрение, поскольку на этом настаивали родственники обвиняемого и защита.

Напомним, Кернеса и двух его охранников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса. Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично бил активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.

В августе 2018 года Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против Кернеса.

31 января 2020 года сообщили, что дело будет рассматриваться в суде заново.

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