Ливерпуль исключили из списка мирового наследия ЮНЕСКО

Объект потерял ценность из-за новой застройки.

Ливерпуль исключили из списка мирового наследия ЮНЕСКО
Фото: unesco.org

ЮНЕСКО исключило объект "Ливерпуль - город мореходов и торговцев" из списка всемирного наследия. Решение принято в связи с "необратимой потерей характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность".

Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля попали в список ЮНЕСКО в 2004 году в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX вв.

В 2012 году его признали находящимся под угрозой, из-за нового строительства на территории объекта и в его буферной зоне.

ЮНЕСКО подчеркивает, что это всего третий случай исключения из списка всемирного наследия после долины Эльбы в Германии и резервата аравийской антилопы в Омане.

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