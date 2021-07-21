Ливерпуль исключили из списка мирового наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО исключило объект "Ливерпуль - город мореходов и торговцев" из списка всемирного наследия. Решение принято в связи с "необратимой потерей характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность".

Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля попали в список ЮНЕСКО в 2004 году в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX вв.

В 2012 году его признали находящимся под угрозой, из-за нового строительства на территории объекта и в его буферной зоне.

ЮНЕСКО подчеркивает, что это всего третий случай исключения из списка всемирного наследия после долины Эльбы в Германии и резервата аравийской антилопы в Омане.