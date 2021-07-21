Украина имеет договоренность на поставку 13 млн доз вакцин до конца лета, - Шмыгаль

Кабмин заверил, что вакцин хватит на всех желающих.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет договоренность на поставку 13 млн доз вакцин от коронавирусной болезни до конца лета.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, рассказывая о начале пятого этапа вакцинации, на котором прививку может получить каждый желающий взрослый житель Украины.

"Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 млн доз вакцин, то есть мы имеем достаточное количество вакцин для всех желающих. В Украине пока доступны четыре вида вакцин, каждая из которых эффективно предотвращает тяжелое течение болезни и спасает жизни", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что по состоянию на 21 июля в Украине вакцинировали 1,5 млн граждан, еще около 1,2 млн получили пока только одну прививку.

Прививки делают вакцинами Pfizer, Sinovac/CoronaVac, AstraZeneca и Moderna.