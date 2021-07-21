Монастырский назвал предварительную причину аварии на "Ривнеазоте"

Министр внутренних дел Денис Монастырский на заседании правительства в среду назвал предварительную причину аварии на химическом предприятии "Ривнеазот", произошедшей 20 июля.

"В 16:57 на ЧАО "Ривнеазот" произошла аварийная остановка, сработала автоматика агрегата цеха неконцентрированной азотной кислоты и произошла разгерметизация трубопровода. Состоялся разовый выброс небольшого количества нитрозных газов на территорию завода. Через 26 минут выброс газа персоналом объекта был прекращен. В результате происшествия приостановлена работа одного участка цеха азотной кислоты, а сам производственный процесс не останавливался", - рассказал Монастырский.

Он подчеркнул, что выброс газов не является опасным и никто в результате этой нештатной ситуации не пострадал.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в разных точках Ровно и села Городок несколько раз проверяли воздух на наличие азота диоксида, азота оксида, аммиака, серы диоксида, углерода оксида. Все зафиксированные показатели в жилой застройке в несколько раз ниже предельно допустимой нормы.

По словам Монастырского, причиной аварии стала изношенность оборудования.

"Предприятие работает с 1969 года. Перед аварией, капитальные ремонты с заменой трубопровода не происходили последние десятилетия. Поэтому предварительными причинами могут быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода", - сказал министр.

Окончательный вывод должна сделать специальная комиссия.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.273 УК - нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях.

Напомним, что "Ривнеазот" входит в состав Group DF Дмитрия Фирташа.