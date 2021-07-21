КС принял решение о неконституционности положений Таможенного кодекса и закона "О национальной полиции"

Второй сенат Конституционного суда принял три решения по результатам рассмотрения дел по конституционным жалобам граждан. Две оспариваемых нормы законодательства признаны неконституционными, говорится на странице КС в Facebook.

"По конституционной жалобе Одинцовой Елены Анатольевны относительно конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Украины Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности оспоренного предписания Кодекса", - говорится в сообщении.

Во втором абзаце ст. 471 Таможенного кодекса говорится о наказании за нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля.

В частности, нарушение "влечет за собой наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае, если непосредственными предметами правонарушения являются товары, перемещение которых через таможенную границу Украины запрещено или ограничено законодательством Украины, - также конфискацию этих товаров".

Также КС признал неконституционным п. 8 раздела ХII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Национальной полиции".

В этом пункте указано, что "со дня опубликования настоящего Закона все работники милиции (лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), а также другие работники Министерства внутренних дел Украины, его территориальных органов, учреждений считаются предупрежденными в установленном порядке о возможном предстоящем увольнении по сокращению штатов".

А вот в деле по конституционным жалобам Кременчугского Анатолия Михайловича и Павлика Владислава Владимировича о конституционности части 10 статьи 294 (Вступление постановления судьи по делу об административном правонарушении в законную силу и пересмотр постановления) Кодекса Украины об административных правонарушениях Конституционный Суд Украины принял решение о конституционности оспоренного предписания Кодекса .

Текст решений будет обнародован на официальном веб-сайте Конституционного Суда 22 июля 2021 года.