Сформирован новый состав комиссии на выборах гендиректора "Мыстецкого арсенала"

Кандидатуры подали 37 общественных организаций в сфере культуры.

Сформирован новый состав комиссии на выборах гендиректора "Мыстецкого арсенала"
Мистецький арсенал
Фото: pen.org.ua

В Государственном управлении делами провели повторные жеребьевки, чтобы определить кандидатов в состав комиссии, которая выберет генерального директора "Мыстецкого арсенала".

Об этом сообщает "Суспильне".

Свои кандидатуры подали 37 общественных организаций в сфере культуры. Жеребьевка состоялась 21 июля. Во время нее было избрано трех членов комиссии: Векленко Олега Анатольевича (ОО "Арт-лаборатория"); Филевскую Татьяну Вячеславовну (ОО "Музей площади") и Кривду Наталью Юрьевну (ОО "Контекст").

Еще трех членов назначило ГУД: Быстрицкий Евгений Константинович, философ; Коваль Александра, директор Института книги; Сеитаблаев Ахтем Шевкетович, режиссер и актер.

И жеребьевки, и назначение трех членов от органа управления (ГУД) произошли потому, что шесть членов предыдущего состава комиссии сложили с себя полномочия. Они подали заявления о невозможности их участия в повторном конкурсе.

Трое представителей трудового коллектива "Арсенала" остались в составе жюри: Глеб Вышлинский, исполнительный директор общественной организации Центр экономических стратегий; Мирослава Лубкивская (Мирослава Барчук), украинская журналистка и телеведущая; Ирина Подоляк, заместитель министра культуры и информационной политики в 2019 - 2020 годах.

Напомним, выборы директора "Арсенала" на ближайшие пять лет должны были состояться 6 июля. Однако ни один из девяти кандидатов не получил необходимое большинство голосов - пять.

По этой причине глава комиссии Василий Монах объявил повторный конкурс. Новый директор "Арсенала" будет избран не ранее чем в сентябре.



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