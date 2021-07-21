ГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела Татькова

Женщине инкриминируют распределение почти тысячи дел в ручном режиме.

ГБР передало в суд обвинение против фигурантки дела Татькова
Фото: uajudges.org.ua

Государственное бюро расследований 19 июля передало в Печерский районный суд Киева обвинительный акт против бывшей сотрудницы аппарата Высшего хозяйственного суда Украины.

Ей вменяют в вину незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда в период, когда им руководил Виктор Татьков, сообщается на сайте ГБР.

"В 2011 году женщина систематически вмешивалась в работу автоматизированной системы «Делопроизводство специализированного суда». Как следствие, по меньшей мере в 979 случаях распределение кассационных жалоб осуществлялось на заранее выбранного судью, а не автоматически", - говорится в сообщении.

Подозреваемой, имя которой не указано, инкриминируют ч. 2 ст. 376-1 Уголовного кодекса. Ей может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним, Генпрокуратура подозревает Татькова в создании преступной организации и участии в ней с привлечением отдельных руководителей и судей хозяйственных судов, работников аппарата этих судов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц с целью систематического получения неправомерной выгоды, незаконного обогащения, завладения государственным и другим имуществом.

Татьков объявлен в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.

До этого, в октябре 2016 года, Генпрокуратура сообщила Татькову и бывшему заместителю главы суда Артуру Емельянову подозрение в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел (ч. 2 ст. 376 и ч. 2 ст. 376-1 УК).

Татьков выехал за границу на лечение до вручения ему подозрения.

Татьков и Емельянов - выходцы из Донецкой области. По данным СМИ, во времена Януковича они создавали систему "донецкого правосудия" в киевских судах.

Высший хозяйственный суд был ликвидирован в 2017 году в ходе судебной реформы, предусматривавшей создание нового Верховного Суда, в состав которого входит Кассационный суд.

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