Двое неонацистов отделались условным сроком за поджог синагоги в Херсоне в день рождения Гитлера

Преступление было совершено на почве национальной и религиозной вражды.

Херсонский городской суд вынес приговор двум местным жителям, которые в 2020 году подожгли городскую синагогу.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие доказало в суде, что преступление было совершено на почве национальной и религиозной вражды.

Приговором суда обвиняемые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (поджог), ст. 178 (повреждение культового сооружения) УК Украины, и им было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с применением испытательного срока на один год.

Поджог здания Херсонской иудейской религиозной общины «Хабад» произошел 20 апреля 2020 года.

Ночью двое мужчин бросили бутылку с горючим веществом в местную синагогу. Пожара не произошло, поскольку жидкость не загорелась. Информация о попытке поджога поступила в полицию около трех часов ночи. Заявитель рассказал, что видел, как неизвестный мужчина поджег бутылку, бросил ее на порог синагоги на Театральной улице и убежал.

Через три недели СБУ заявила о задержании двух неонацистов за попытку поджога синагоги. Преступление связали с днем рождения Гитлера.

Их идентифицировали по записям камеры наблюдения и задержали 9 мая во время попытки новой провокации в день 75-й годовщины победы над нацизмом в Европе.

Синагога Хабад построена в 1895 году. До 1941-го она действовала как молитвенный дом. После капитального ремонта и реставрации синагога открылась в 2010 году.