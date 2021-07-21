Жителя Северодонецка приговорили к 8 годам тюрьмы за госизмену

Мужчина должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли.

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил к восьми годам заключения жителя Северодонецка за государственную измену.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" под кураторством ФСБ РоSSийской Федерации. Агент спецслужбы должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли.

"Для этого он наладил контакты с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил, которые имели доступ к информации с грифом «секретно». За денежное вознаграждение агент предложил военным предоставить секретную документацию о современном ракетном комплексе", - говорится в сообщении .

Во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ имитационной документации в мае 2020 года мужчину задержали. За выполнение этого задания он должен был получить 10 тыс. долларов США .

Фото: gp.gov.ua

В Офисе генпрокурора отметили, что такое наказание назначено в связи с тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.