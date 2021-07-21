Он надеется, что это поможет привлечь к ответственности виновных в военном беспределе.

Брат убитого в 2017 году в Сирии мужчины по имени Мохаммад подал иск против ЧВК "Вагнер". Он пытается добиться наказания для роSSийских военных, вероятно причастных к пыткам и убийствам на территории Сирии, пишет CNN.

Иск подан в марте 2021 года от имени брата погибшего - Абдуллы (имя изменено из соображений безопасности). Ему в этом помогли три неправительственные организации: из Сирии, Франции и РоSSии.

Абдулла является беженцем и ранее публично не говорил об убийстве брата. Сейчас он заявил, что хочет привлечь внимание международного сообщества к этому.

"Я хочу, чтобы мир узнал о деле моего брата, чтобы преступники понесли ответственность", - сказал он.

Судебный иск был инициирован сирийским центром СМИ и свободы слова, Международной федерацией прав человека (FIDH) и правозащитным центром "Мемориал" РоSSии.

"Жалоба является беспрецедентной попыткой восполнить пробел в безнаказанности и привлечь к ответственности роSSийских подозреваемых", - говорится в совместном заявлении правозащитников.

Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в Сирии, поскольку эта страна не подписала Римский устав, что оставляет жертвам конфликта мало возможностей для привлечения к ответственности.

Однако сирийцы все чаще стали обращаться в европейские суды, в частности, в Германии, в рамках концепции об "универсальной юрисдикции". Это дает национальному суду юрисдикцию в отношении серьезных преступлений против международного права, даже если они были совершены на территории другой страны.

Дело по иску Абдуллы пока не двигается, однако ранее были успешные случаи осуждения сирийских военных судом другой страны.

Комментируя видео с пытками над своим братом, Абдулла говорит, что военные не были сирийцами и говорили на непонятном ему языке. Видео с пытками и видео со смертью были найдены в Интернете с временным промежутком примерно в два месяца.

В CNN утверждают, что поговорили с источником, связанным с ЧВК. В Сирии наемники используют компанию под названием "Евро Полис", которая находится под американскими санкциями за связь с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Между "Евро Полис" и правительством Сирии есть контракт, согласно которому компания оставляет за собой 25% прибыли от нефтяных месторождений, если с их территорий выгонят сирийских повстанцев.

Между Евгением Пригожиным и 223-м летным отрядом роSSийских ВВС существует соглашение на использование самолетов.

"Появляется все больше свидетельств того, что случай Мохаммада может быть лишь верхушкой айсберга", - считают журналисты.

Мохаммада пытали, а затем жестоко убили в марте 2017 года русскоязычные мужчины в военной форме. Видео убийства под песню с текстом "Я русский спецназ" было обнародовано в Интернете.

Мужчина был обычным рабочим, на него напали по дороге с работы в соседнем Ливане. Люди, которые убили его, оставили на его теле надпись кириллицей "За ВДВ и разведку". По крайней мере один из зафиксированных на видео убийц был идентифицирован роSSийской "Новой газетой" как наемник из ЧВК "Вагнер".

Кремль отрицает любые связи с ЧВК и утверждает, что такие организации в РоSSии якобы вне закона. Однако журналисты утверждают, что есть много различных доказательств присутствия "Вагнера" в Сирии с 2015 года.