Из Нацбанка уволился директор еще одного департамента

Департамент выездных проверок реорганизуют в департамент инспектирования.

?Из Нацбанка уволился директор еще одного департамента
Фото: пресслужба НБУ

Из Национального банка по соглашению сторон уволился директор департамента выездных проверок Денис Новиков.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным НБУ, исполнение обязанностей директора департамента выездных проверок возложено на заместителя директора департамента-начальника первого управления проверок банков и финансовых групп Андрея Казака.

В настоящее время департамент выездных проверок реорганизован в департамент инспектирования. Такое изменение в структуре Нацбанка призвано повысить эффективность выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также для совершенствования структуры центробанка.

Денис Новиков в 1996-2001 годах и с 2014 до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора НБУ. С февраля 2018 возглавлял Департамент выездных проверок банков, с января 2020 - Департамент выездных проверок.

Напомним, что Новиков стал уже четвертым руководителем, который ушел из Нацбанка в последнее время. Несколько недель назад почти одновременно уволились директор департамента лицензирования Александр Бевз, директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, директор департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

Глава НБУ Кирилл Шевченко назвал увольнения руководителей департаментов пиаром и политическим давлением.

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