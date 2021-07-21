Порошенко напомнил, как освобождали Рубежное и Торецк

Эти два города были освобождены без жертв среди защитников.

Порошенко напомнил, как освобождали Рубежное и Торецк
Фото: Петро Порошенко Facebook

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в годовщину освобождения Рубежного и Торецка поделился воспоминаниями о том дне семь лет назад.

"Хорошо помню тот день 21 июля 2014 года, когда в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель я сообщил, что именно в эти минуты украинские военные освобождают Рубежное и Торецк от роSSийских бандформирований и наемников", - цитирует сообщение Порошенко в Facebook пресс-служба "Евросолидарности".

"Несмотря на сопротивление врага, мой приказ о контрнаступлении выполнялся блестяще: шаг за шагом освобождались города и села Луганской и Донецкой областей", - заявил он.

Порошенко добавил, что Рубежное и Торецк были освобождены и удержаны без жертв с украинской стороны.

"А вот роSSийские бандформирования и наемники понесли значительные потери в людях и бронетехнике. Над зданиями горсоветов Рубежного и Торецка наконец были подняты украинские флаги. Спасибо украинским воинам за мужество и героизм. Благодаря вам на украинскую землю вернулся мир!" - написал Порошенко.

Напомним, что в июле 2014 года от оккупантов освободили три города: Рубежное, Торецк и Лисичанск. При освобождении Лисичанска погибли 15 украинских защитников.

За освобождение украинской земли боролись как ВСУ, так и добровольческие батальоны.

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