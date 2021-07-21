Бывшему нардепу от БПП сообщили о подозрении

Бывшему народному депутату от фракции Блока Петра Порошенко Олегу Дмитренко сообщили о подозрении по ч.3 ст.382 УК Украины - невыполнение судебного решения.

Об этом сообщается на сайте Черниговской областной прокуратуры.

Имя подозреваемого в сообщении не указано, однако отмечается, что он сейчас является главой одного из районных советов Черниговской области. Единственным, кто подпадает под указанные критерии, является глава Прилукского райсовета Олег Дмитренко.

"Чиновник, занимая ранее пост директора одного из сельскохозяйственных обществ области, достоверно знал о наличии постановления Срибнянского районного суда Черниговской области о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитражного суда в отношении Международной организации торговли зерном и кормами (GAFTA). Указанным постановлением решено взыскать с его предприятия в пользу другого сельскохозяйственного общества денежные средства в размере 3 664 946,90 долларов США в связи с невыполнением ответчиком обязательств по контракту. Однако, вопреки решению суда, подозреваемый, имея финансовую возможность частично погасить сумму задолженности, не направил имеющиеся средства истцу, а перевел их на счета другого предприятия", - заявили в прокуратуре.

Таким образом, считает следствие, бывший депутат умышленно не выполнил решение суда.

Дмитренко был депутатом Верховной Рады VIII созыва в 2014-2019 годах. Входил в состав депутатской фракции БПП.

Фото: facebook.com/DmitrenkoOleg

Уголовное дело против Дмитренко тянется со времен, когда он был руководителем ООО "Семена - Агрохим". По решению суда в отношении Международной организации торговли зерном и кормами от 23 декабря 2011 года, эта компания должна была выплатить в пользу Nibulon SA долг в сумме 3,66 млн долларов.

Дмитренко прекратил работать в ООО "Семена - Агрохим" в 2014 году, а в 2016 году фирма была ликвидирована.