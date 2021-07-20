Bloomberg обнародовал детали предварительного соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2"

Среди прочего, Германия обязуется принять меры, если РоSSия попытается использовать энергетику в качестве оружия против Украины.

Bloomberg обнародовал детали предварительного соглашения между США и Германией по "Северному потоку-2"
Фото: wikimedia.org

США и Германия близки к подписанию соглашения по газопроводу "Северный поток-2". Черновой текст документа содержит обязательства Германии принять меры, если РоSSия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.

С текстом документа ознакомилось агентство Bloomberg.

В соответствии с соглашением, если РоSSия попытается использовать энергию в качестве оружия или осуществить агрессию против Украины, Германия единолично примет меры на национальном уровне. Одновременно Германия будет настаивать на принятии мер на европейском уровне, включая ограничения экспорта энергоносителей из РоSSии.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сказал, что формулировка была намеренно размыта, так как администрация Байдена не хотела раскрывать РоSSии дорожную карту своего возможного ответа на любое злонамеренное действие.

Чиновник не исключил, что такие действия могут включать ограничение поставок газа из РоSSии в Германию.

Соглашение также обяжет Германию использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления контракта на транзит газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет после его окончания в 2024 году. Эти переговоры начнутся не позднее 1 сентября.

Согласно проекту соглашения, США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции в размере до 1 миллиарда долларов в так называемый Зеленый фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. В тексте говорится, что Германия обязуется вложить в фонд начальные 175 миллионов долларов.

Германия также назначит специального посланника - с финансированием в размере 70 млн долларов - для поддержания двусторонних энергетических проектов с Украиной.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

Напомним, что советник Государственного департамента США Дерек Шолле 20-21 июля будет находиться с визитом в Киеве. Шолле обсудит с украинской стороной и вопрос "Северного потока-2".

На встрече в июле президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель "договорились не договариваться" по "Северному потоку-2". Байден на встрече выразил обеспокоенность достройкой газопровода в Балтийском море, ведь США считают, что Москва использует его против Украины.

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